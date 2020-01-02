Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı - Son Dakika

Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

6 saat önce

Abant'a giden ve akam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için arazi araçları ile Sinekli Yaylasında Düzce'ye gelmek isteyen 4 kişilik Gözütok ailesi kara saplanarak mahsur kaldılar.

Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı, System.String[]

Abant'a giden ve akam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için arazi araçları ile Sinekli Yaylasında Düzce'ye gelmek isteyen 4 kişilik Gözütok ailesi kara saplanarak mahsur kaldılar. Düzce'den çıkan ekipler aileye ulaştı.


Düzce'den, arazi tipi araçları ile Bolu'nun Abant Gölü'ne yeni yılın ilk gününde giden 4 kişilik aile Abant yolunda yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce'ye ulaşmak istediler. Kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Gözütok ailesi kara saplandılar. 112 Acil servisine mahsur kaldıklarını bildirmeli üzerine Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerine kurtarma yetkisi verdi. DAKE ekipleri Sinekli Yaylası'na çıkarak 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı. 4x4 araçlarla çekilemeyen araç traktörlerle çekilerek karın içinden kurtarılarak Abant Gölüne indirildiler. Araçta bulunan Oktay Gözütok, Şenay Gözütok, Cihan Gözütok, Neslihan Gözütok'un sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
07:25 Netflix bu yıl Oscar'ı alır mı? - Son Dakika Haber
06:45 02 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 02 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 02 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 02 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:20 Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü - Son Dakika Haber
23:13 Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 08:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]