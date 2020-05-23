Yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde aniden bastıran kar nedeniyle hayvanlarıyla yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde aniden bastıran kar nedeniyle hayvanlarıyla yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çılkıdır köyünden 15 gün önce yaklaşık 1000 koyun ve 10 büyükbaş hayvanıyla Destek Musullu Yaylası'na giden Erdal Kurgan ve ailesi, dün bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Özel İdare Müdürlüğünü arayarak yardım istemeleri üzerine Kaymakam Mustafa Berk Çelik, ailenin kurtarılması için talimat verdi. Yaklaşık sekiz saatlik çalışma sonucu iş makinesiyle yol açılarak ulaşılan aile, ilçeye getirildi. - AMASYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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