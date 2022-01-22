GAZİANTEP - Yaylada mahsur kalan çoban ve hayvanlarını kurtarmak için 24 saatlik zorlu mesai - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar, 100 küçükbaş hayvanıyla belediye, jandarma ve AFAD ekiplerinin 24 saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, ilçenin kırsal mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Hayvancılık yapmak için Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi'ne 15 kilometre uzaklıktaki Nacar Dağı'nda 100 küçükbaş hayvanını 16 yaşındaki oğlu Abdullah ile otlatan Abdullah Demir (66), yayla yolu kapanınca çadırında hayvanlarıyla mahsur kaldı.

Çaresiz kalan baba-oğul, telefonla ulaştıkları yetkililerden yardım istedi.

Nurdağı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gaziantep Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Nurdağı Belediyesi ekipleriyle bölgeye hareket etti.

8 saatlik çalışmalarının ardından gece saatlerinde çobanların bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşlara yemek ve ısınmaları için de gerekli malzemeler ulaştırdı.

Daha sonra dönüş yoluna çobanlar ve hayvanlarıyla geçen ekipler, bölgede bir süre dinlendikten sonra iş makineleri ve AFAD'a ait amfibik paletli araçla yeniden yayla yolunu açmaya başladı.

Toplamda 24 saatlik çalışmanın ardından köylerine ulaştırılan baba-oğul, tüm ekiplere teşekkür etti.