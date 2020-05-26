Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı - Son Dakika

Trabzon'da yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Maçka ilçesine bağlı Taş Yaylası'nda hayvan otlatan Mahmut Bayrak'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolunu iş makineleri yardımıyla yaklaşık 8 saatlik çalışmanın sonucunda açarak 250 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan Bayrak'ın bulunduğu bölgeye ulaştı.

Jandarma, AFAD ve belediye ekipleri, sağlık durumu iyi olan Bayrak ve sürüsünü güvenli bölgeye getirdi.

Mahmut Bayrak, yoğun kar nedeniyle bölgede mahsur kaldığını, telefonunun şarjı bittiği için de kimseye ulaşamadığını söyledi.

Kendisinden haber alamayan bir akrabasının jandarmaya haber verdiğini anlatan Bayrak, "Sağolsun jandarma ekiplerimiz de Büyükşehir Belediyemizle irtibata geçerek buraya kadar geldiler ve beni kurtardılar. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolları açmak için çaba gösteren Trabzon Büyükşehir Belediyesine, Jandarma ve AFAD ekiplerine çok teşekkür ediyorum." dedi.