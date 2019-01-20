Yaylada Mahsur Kalan Dayı Yeğen 5 Gündür Kurtarılmayı Bekliyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Yaylası'nda kaldıkları evin üzerine çığ düşen dayı ve yeğeni 5 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Yaylası'nda kaldıkları evin üzerine çığ düşen dayı ve yeğeni 5 gündür kurtarılmayı bekliyor.



Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Çığşar Yaylası'nın yolu yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yaylada yeğeni Cengiz Erkek ile bir gölet inşaatında bekçilik yapan Mustafa Erkek, kaldıkları evde mahsur kaldı. Evin üzerine de çığ düşen dayı yeğen 3 metre karda 5 gündür kurtarılmayı bekliyor. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Mustafa Erkek, erzaklarının bitmek üzere olduğunu belirterek, "5 gündür karda mahsur kaldık. Evin üzerine çığ düştü, evin yarısı şu anda yıkılmış durumda. Çığşar'da şu anda bizden başka kimse yok. Elektrikler kesik durumda. Telefonumuzu otomobilimizde şarj ediyoruz. Aracımızda yakıt da azaldı. Bir gün daha burada kalırsak telefonu da şarj edemeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden kurtarılmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesine bağlı iş makineleri kar dolayısıyla kapanan Çığşar Yaylası yolunu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, yolun ulaşıma açılması için 8 kilometrelik bir mesafe kaldığını belirterek, dayı yeğene ulaşmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirttiler. - KAHRAMANMARAŞ

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