Üye Girişi
Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı - Son Dakika

Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı

21.01.2022 09:56

Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir yaylada mahsur kalan sokak köpeklerinin imdadına devlet yetişti.

Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir yaylada mahsur kalan sokak köpeklerinin imdadına devlet yetişti. Köpekler için yaklaşık bir metre kar bulunan yolun açılmasının ardından mama ve yem bırakıldı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Damlı köyü muhtarı Muhammet Gültepe, köyün sınırındaki Erikbeli ve Sazalanı mevkiindeki bir konutun güvenlik kamerasından yaylaya bırakılan köpeklerin çaresizce beklediğini görünce durumu İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'a bildirerek yardım istedi.

Hem Kaymakam Çakal hem de Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in girişimleriyle bölgeye ulaşımı sağlayan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından alana giden Jandarma ekipleri köpeklere yem ve mama bıraktı.

Muhtar Gültepe'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere yol açılmadan önce yaklaşık 1 metrelik kar yüksekliğinde aç kalan köpeklerin çaresizce bekleyişleri yansırken, yol açılıp Jandarma ekiplerini gören köpeklerin sevinçleri kamera görüntülerine yansıdı.

Köpeklerin kim ve ne zaman bırakıldığı belirlenemezken ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan hayvanlar için bölgeye günlük devriye atan güvenlik güçleri yem ve mama bırakıyor.

Olayın ardından sosyal medya hesaplarından aç kalan köpeklere yem ve mama götürüldüğünü açıklayan Kürtün Kaymakamlığı şu ifadelere yer verdi:

"Erikbeli ve Sazalanı bölgesinde yağan yoğun kar sebebiyle mahsur kalan sokak hayvanlarına ulaşım sağlanarak, mama ve yiyecek bırakılarak ölmesi engellenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Yazın yaylalara çıkarken bakmak için aldıkları köpekleri, kışın yayladan giderken sokağa atmamaları vatandaşlarımızdan ricamızdır. Ulaşamadığımız bazı canlar maalesef kötü hava koşulları sebebiyle donarak veya açlıktan telef olmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Yine mevcut hava koşulları sebebiyle açlık ve susuzluk yaşayan sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap yemek ve su bırakmanız onların hayata tutunmasını sağlayacaktır."

Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı
Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı
Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı

YORUMLAR
500

Gümüşhane, Hisarcık, Kürtün, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı - Son Dakika


Meral Akşener, 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'le fotoğrafını paylaştı Meral Akşener, 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'le fotoğrafını paylaştı         
15:33
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:41:07. #1.11#
SON DAKİKA: Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement