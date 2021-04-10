Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti - Son Dakika

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti. Koyunlar kurulan çadırlara alınırken, koyun sahipleri de belediyeye teşekkür etti.

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