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Yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı - Son Dakika

Yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

27.01.2022 10:45
Yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Konya'nın Taşkent ilçesinde, yaylada bulunan bir şantiyede mahsur kalan bekçi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Konya'nın Taşkent ilçesinde, yaylada bulunan bir şantiyede mahsur kalan bekçi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşkent ilçesine bağlı Afşar Mahallesi Feslikan Yaylasında bulunan bir şantiyede bekçi olarak görev yapan İbrahim Akkuş, yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı. Gece yarısı Akkuş'un yardım istemesi üzerine Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı ve jandarma, iş makinesi ile vatandaşa ulaşmak için harekete geçti. Taşkent Ermenek yolu 1890 rakımlı Belpınarı mevkiinde ağır şartlar altında güçlükle ilerleyen iş makinesi, İbrahim Akkuş'u bulunduğu yere ulaştı. İş makinesine alınan Akkuş, ilçeye getirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı'nın kendisinin de katıldığı çalışmayla jandarma ile birlikte 4 saatlik zorlu mücadele sonrası mahsur kalan vatandaşı kurtardıklarını belirterek, teşekkür etti. - KONYA

Yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

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İbrahim Akkuş, Osman Arı, Konya, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaylada mahsur kalan vatandaş kurtarıldı - Son Dakika


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