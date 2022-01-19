Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tarafından yayla yol güzergahlarına müdahalede bulunuldu.

Yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar gece geç saatlere kadar süren çalışmalar neticesinde belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zorkun Yayla yolu başta olmak üzere yayla yollarında ekiplerin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yaylalara gitmek isteyen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi açısından araçlarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanlar olmadan yola çıkmamaları, yol güzergahındaki trafik işaret ve işaretçilerine azami önem göstermeleri istendi.