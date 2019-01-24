Yaylada Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yayladaki evlerinde mahsur kalan 11 kişiden 5'i kurtarıldı, diğer 6 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yayladaki evlerinde mahsur kalan 11 kişiden 5'i kurtarıldı, diğer 6 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.



İlçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintisi yaşandı.



Kürebeli Yaylası'nda hayvancılık yaptıkları öğrenilen 3 aileye mensup 11 kişiden uzun süredir haber alamayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tufanbeyli Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yollar açılarak 5 kişilik bir aileye ulaşıldı.



Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile, kontrollerin ardından konaklamaları için yakınlarının evine götürüldü.



Ekiplerin, diğer iki aileye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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