Son Dakika Haberleri: Yaylada Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması

Yaylada Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması

40 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yayladaki evlerinde mahsur kalan 11 kişiden 5'i kurtarıldı, diğer 6 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Yaylada Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yayladaki evlerinde mahsur kalan 11 kişiden 5'i kurtarıldı, diğer 6 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

İlçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintisi yaşandı.

Kürebeli Yaylası'nda hayvancılık yaptıkları öğrenilen 3 aileye mensup 11 kişiden uzun süredir haber alamayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tufanbeyli Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yollar açılarak 5 kişilik bir aileye ulaşıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile, kontrollerin ardından konaklamaları için yakınlarının evine götürüldü.

Ekiplerin, diğer iki aileye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:13 Kaynak: AA

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