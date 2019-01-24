Yaylada Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması
40 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yayladaki evlerinde mahsur kalan 11 kişiden 5'i kurtarıldı, diğer 6 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yayladaki evlerinde mahsur kalan 11 kişiden 5'i kurtarıldı, diğer 6 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.
İlçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintisi yaşandı.
Kürebeli Yaylası'nda hayvancılık yaptıkları öğrenilen 3 aileye mensup 11 kişiden uzun süredir haber alamayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tufanbeyli Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yollar açılarak 5 kişilik bir aileye ulaşıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile, kontrollerin ardından konaklamaları için yakınlarının evine götürüldü.
Ekiplerin, diğer iki aileye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:13 Kaynak: AA
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