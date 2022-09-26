Son dakika haber: Yaylada mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Yaylada mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı

26.09.2022 10:58

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası'nda mahsur kalan kişinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası'nda mahsur kalan kişinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı" denildi. Bakanlıktan paylaşılan görüntüde ise mahsur kalan kişinin yerinin havadan tespiti, askerlerin kurtarma çalışması ve helikoptere alınan kişiye ilk yardım anları yer aldı.

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Kaynak: DHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yaylada mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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