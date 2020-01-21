Yaylada ölüme terk edilen 26'sı yavru 28 köpeğe Belediye sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada ölüme terk edilen 26'sı yavru 28 köpeğe Belediye sahip çıktı - Son Dakika

Yaylada ölüme terk edilen 26'sı yavru 28 köpeğe Belediye sahip çıktı

6 saat önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaylaya bırakılan köpek yavruları ile annelerine Aksaray Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaylaya bırakılan köpek yavruları ile annelerine Aksaray Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

İlçeye bağlı Böget köyündeki yaylada bulunan bir tarlaya bırakılan 26 yavru ve iki anne köpek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince alındı.

Merkeze getirilen, soğuktan etkilendikleri ve uzun süre aç kaldıkları belirlenen köpeklerin iç ve dış parazit aşıları yapıldı, gıda ihtiyaçları da karşılandı.

Veteriner hekim Ali Alaboyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin Aksaray'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Eskil ilçesine bağlı Böget köyü yaylasında bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin 26 yavru ile iki anne köpeği oradan alarak merkeze getirdiklerini belirten Alaboyun, "Yaylaya bırakılan köpeklerden bir kısmının da ölümleri gerçekleşmiş. Hayatta olan 26 yavru ile 2 anneye ilk müdahalelerini ve ilk aşılarını yaptık. Burada sıcak bir yuva hazırladık, mamalarını verdik. Köpeklerimizin şu anda durumları iyi. İçlerinde soğuktan olumsuz etkilenen hayvanlarımız var. Onlara da elimizden geldiği kadar müdahale yapacağız." diye konuştu.

Böget köyü muhtarı Mustafa Özkan ise köylerine yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bir yere yavru köpek bırakıldığı yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Bunun üzerine belirtilen yere gittiklerini anlatan Özkan, "Görür görmez anne köpek ve yavrularına sulu yemek verdim. Barınmalarını sağladım. Sap ve samanlardan yuva yaptım. Sonrasında da yetkililere haber verdim." dedi.

Yaylada ölüme terk edilen 26'sı yavru 28 köpeğe Belediye sahip çıktı

Aksaray, Eskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:17 Kaynak: AA
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