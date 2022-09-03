Cep telefonu kamerası ile o anları kayda alan Aydın, ayıya uzaktan seslenerek, "Nereye geliyorsun nereye, yoluna devam et. Sen yolunu şaşırmışsın kanka, malı ürkütme" diye seslendi.

Kaynak: İHA

Şavşat, Artvin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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