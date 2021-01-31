Yaylada otlayan yılkı atları böyle görüntülendi - Son Dakika

Yaylada otlayan yılkı atları böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü sınırlarındaki bin 800 rakımlı Kumalar Kale mevkiinde yılkı atları, doğal yaşam alanlarında drone ile havadan görüntülendi.

Balçıkhisar köyündeki Kumalar Kale Yaylasında otlayan atları drone ile çekildi. Yılkı atları, drone ile yapılan çekim sırasında sürü halinde koşarak doğa fotoğrafçılarını büyülemeye devam ediyor. Yılkı atlarının toplu olarak hareket ettiği anlar, güzel görüntüler oluşturdu. Yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.