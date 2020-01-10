Yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı - Son Dakika
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Yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan vatandaşın yardımına İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yetişti.

Yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan vatandaşın yardımına İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yetişti.


Bozdağlar'daki Başlıoğlu Mahallesi Kısık Yaylası'nda yaşayan 53 yaşındaki Gülpaşa Turan, rahatsızlığı nedeniyle 112 sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yayladaki hastaların yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yolun açılması talebinde bulundu. Çalışmaların ardından bölgeye ulaşan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turan'ı yayladan alarak yolda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Salihli Devlet Hastanesine götürülen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Gülpaşa Turan da imdadına yetişen jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
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