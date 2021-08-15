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Yaylada siste kaybolan gurbetçi, 3 gün sonra bulundu - Son Dakika

Yaylada siste kaybolan gurbetçi, 3 gün sonra bulundu

15.08.2021 12:01
Yaylada siste kaybolan gurbetçi, 3 gün sonra bulundu, System.String[]

ORDU'da Çambaşı Yaylası'na gezmeye gidip, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden Zafer Altunay (32), 3 gün sonra ormanda aracında bulundu.

ORDU'da Çambaşı Yaylası'na gezmeye gidip, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden Zafer Altunay (32), 3 gün sonra ormanda aracında bulundu. Sağlık durumu iyi olan Altunay'ın, Ukrayna'dan geldiği, cep telefonunun şarjı bittiği için de kimseyle iletişim kuramadığı belirtildi.

Olay, 12 Ağustos'ta meydana geldi. Ukrayna'da yaşayan Zafer Altunay, babaannesi vefat edince bir hafta önce Ordu'ya geldi. Cenazeden sonra Çambaşı Yaylası'nı gezmek için aracıyla evden ayrılan Altunay'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Çambaşı Yaylası bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin, 3 gün boyunca bulamadığı Altunay, bugün sabah saatlerinde Madala Obası'nda, ormanda, aracının içinde bulundu. Yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden Zafer Altunay'ın cep telefonunun şarjı bittiği için kimseyle iletişim kuramadığı, 3 gün boyunca da aracında kaldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ Ordu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kabadüz-Çambaşı Madala Obası'nda aracıyla seyir halindeyken haber alınmayan Zafer Altunay'a 3'üncü günde ulaşıldı. Arama çalışmalarına Vali Tuncay Sonel'in de refakat ettiği Zafer Altunay'ın aracı, ormanda çamura saplanmış halde bulundu, sağlık durumu iyi" denildi.'KORKUDAN ARACIN İÇİNDEN ÇIKAMAMIŞ'

Yeğeni Zafer Altunay'ı sağ salim buldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Nidai Angın, "Yeğenim bir hafta önce vefat eden annemin cenazesi için Ukrayna'dan gelmişti. Gezmek için aracıyla birlikte Çambaşı Yaylası'na gitti. Havaların yağışlı olması nedeniyle aniden bastıran sisten dolayı ormanlık alanda yolunu şaşırmış, aracıyla çamura saplanmış ve korkudan aracın içinden çıkamamış. Arabasında badem, fındık varmış onları yiyip ayakta kalmış. Bu sabah sis çekilince çobanlar tarafından aracın içinde bulundu ve çobanlar sayesinde yakınlarına haber verildi. Ayrıca bu sabah Ukrayna'ya dönecekti, uçak biletini almıştı, uçağını da kaçırmış oldu. Artık canlı buluruz diye umudumuz yoktu. Sağ bulundu, çok mutluyuz" dedi.


Yaylada siste kaybolan gurbetçi, 3 gün sonra bulundu
Yaylada siste kaybolan gurbetçi, 3 gün sonra bulundu
Yaylada siste kaybolan gurbetçi, 3 gün sonra bulundu
Yaylada siste kaybolan gurbetçi, 3 gün sonra bulundu

Çambaşı Yaylası, Ukrayna, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaylada siste kaybolan gurbetçi, 3 gün sonra bulundu - Son Dakika


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