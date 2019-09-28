Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütünün ihtiyaçlarını yaylalardaki evler başta olmak üzere yazlık ve/veya kışlık evler ile diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak vatandaşların teröre karşı ülke genelinde yürütülen mücadeleye olan etkin desteğini arttırmak amacıyla "Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik konusunda bilgi veren Gül,vatandaşlardan konuya hassasiyet göstererek daha dikkatli olmalarını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarıntemel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekûn mücadele kararlılıkla sürdürülürken güvenlik güçlerince yürütülen etkili operasyonlar sonucunda tedarik süreçleri kopan ve malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşayan, hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışan kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün en önemli önceliğinin kış süresince yetecek miktarda erzak/yaşam malzemesi temin etmek ve belirleyeceği alanlara saklamak olduğu biliniyor.

Bu kapsamda,İçişleri Bakanlığı tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 39 il Valiliğine Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri konulu ve 25.09.2019 tarihli genelge gönderildi.

Genelgede aşağıdaki tedbirlerin alınması istendi:

Kolluk kuvvetlerimizce konuya ilişkin alınan her türlü önleyici tedbir artırılarak devam ettirilecek.

İl/ilçe müftülükleri ile koordinasyon kurulacak, Cuma hutbesinde vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.

Konuya ilişkin hazırlanan el ilanı kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılacak, ayrıca yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilecek.

Yerleşim yerine bağlı yaylası olan köylerde mahallelerde görev yapan öğretmen, muhtar, imamlarımız aracılığıyla, Terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde hiç bir şekilde erzak yaşam malzemesi bırakılmamasını sağlamak için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacak.