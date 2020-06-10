Yaylada yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yaylada yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi

Yaylada yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan bir yayla evi, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yaylada yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan bir yayla evi, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İlçenin Aydındere Beldesine bağlı Naldas yaylasında bulunan yayla evine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle yangın çıkan evi alevler bir anda sardı. Kimsenin olmadığı evde alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar yangın sırasında camları ve kapıları kapatarak yangının diğer evlere sıçraması önlenmeye çalışıldı. Aydındere Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında can kaybı ve herhangi bir yaralanma olmazken ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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