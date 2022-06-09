Yaylada yıldırım düşme anı kamerada - Son Dakika
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Yaylada yıldırım düşme anı kamerada

09.06.2022 11:57

Yaylada yıldırım düşme anı kamerada Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda bir vatandaş manzarayı videoya çektiği sırada kendisine yakın bir bölgeye yıldırım düştü.

Yaylada yıldırım düşme anı kamerada

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda bir vatandaş manzarayı videoya çektiği sırada kendisine yakın bir bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı kameralara yansıdı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda yıldırımın düşme anı vatandaş kamerasına yansıdı. Bölgede manzarayı ve yağışı kayda alan bir vatandaşa yakın bölgeye yıldırım düştü. Yaylada elektrik direklerinde bakım onarım çalışması yürüten bir elektrikçinin de bulunduğu bölgede yıldırımın düşmesiyle yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Yaylada yıldırım düşme anı kamerada
Yaylada yıldırım düşme anı kamerada
Yaylada yıldırım düşme anı kamerada
Yaylada yıldırım düşme anı kamerada

YORUMLAR
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Manzarayı çeken vatandaş, yıldırım düşme anını kaydetti! Manzarayı çeken vatandaş, yıldırım düşme anını kaydetti! Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü... Cinayet anı kamerada Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü... Cinayet anı kamerada
Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylada yıldırım düşme anı kamerada - Son Dakika

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