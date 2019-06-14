Son Dakika Haberleri: Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi helikopterle kurtarıldı
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Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi helikopterle kurtarıldı

4 saat önce

VAN'ın Çatak ilçesindeki Sarıgül Yaylası'nda, koyun otlatırken yıldırım isabet eden Hamdi Bal ve Murat Sevim, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis tarafından kurtarılarak, Sikorsky tipi polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi helikopterle kurtarıldı, System.String[]
VAN'ın Çatak ilçesindeki Sarıgül Yaylası'nda, koyun otlatırken yıldırım isabet eden Hamdi Bal ve Murat Sevim,  Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis tarafından kurtarılarak, Sikorsky tipi polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
Olay, saat 17.20 sıralarında Çatak ilçesine bağlı  Eliaçık Mahallesi'ndeki Sarıgül Yaylası'nda,  meydana geldi. Yaylada koyun otlatan Hamdi Bal ve Murat Sevim'e, etkili olan sağanakla birlikte yıldırım isabet etti. Yaralanan Bal ve Sevim, bölgede bulunan yakınları ile 155 polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde Sikorsky tipi polis helikopteri havalandı. Helikopterle birlikte UMKE ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen helikopter, yaylada güvenli bir bölgeye iniş yaptı. Ekipler, yaralı olan Hamdi Bal ve Murat Sevim'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra helikoptere aldı. Yaralı Bal ve Sevim polis helikopteri ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
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