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Yaylada yılkı atlarını fotoğrafladı

6 saat önce

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, Ramazan Akkaya, doğa manzarasını fotoğraflarını çekmek için geldiği yaylada yılkı atlarını görüntüledi.

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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, Ramazan Akkaya, doğa manzarasını fotoğraflarını çekmek için geldiği yaylada yılkı atlarını görüntüledi.

Karabük'te çelik işçisi Ramazan Akkaya, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinden biri olan Göktepe Yaylası'na gelerek eşsiz doğa manzarasını fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre sonra Akkaya'nın karşısına yılkı atları çıktı. Akkaya, sürü halinde gezen yılkı atlarını fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi. Yılkı atları daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.

Akkaya, "Bir anda karşımda yılkı atlarını gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Daha sonra bu eşsiz güzelliği fotoğraf makinemin denklaşörüne basarak ölümsüzleştirdim. Muhteşem bir manzaraydı" dedi.


Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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