Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi

25.04.2022 18:30
Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Soğucak Yaylası'nda yolunu kaybeden iki genç, yaylanın koruma ve kalkındırma derneği üyeleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Soğucak Yaylası'nda yolunu kaybeden iki genç, yaylanın koruma ve kalkındırma derneği üyeleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Soğucak Yaylası Koruma - Kollama Kalkındırma Derneği üyelerinden bir kişi, 15 yaşındaki M.Y. ve B.Y.'yi gördü. Akşam karanlığında yönlerini kaybettiğini ifade eden gençler, dernek üyesi tarafından şehir merkezine getirilerek ailelerine teslim edildi. - SAKARYA

Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi
Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi
Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi
Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi

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Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi - Son Dakika


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