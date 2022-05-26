Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

26.05.2022 00:58
Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde yaylada zehirlenen çoban, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yaylada zehirlenen çoban, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Şehit Mehmet Bey Mahallesi'nin Çayır Yaylası'nda çobanlık yapan Bekir Yacan isimli şahsın zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu yolları aşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yediği bitkilerden zehirlendiği öğrenilen çoban, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çoban Yacan, Erciş Devlet Hastanesine sevk edildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Muradiye, Şehit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika


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