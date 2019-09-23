Son Dakika Haberleri: Yayladağı-Antakya Karayolu'nda inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Yayladağı-Antakya Karayolu'nda inceleme

51 dakika önce

AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik, duble yol ve kavşak çalışmaları süren Yayladağı-Antakya kara yolunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik, duble yol ve kavşak çalışmaları süren Yayladağı- Antakya kara yolunda incelemelerde bulundu.

Çalışmaların sürdüğü noktaları yerinde inceleyen Yayman ve Çelik, buradaki kavşak ve mahalle bağlantı yollarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini de dinleyen Yayman ve Çelik, yoldaki bazı sorunların bir ay içerisinde çözüleceğini belirtti.

Yolun şu an yüzde 85'inin tamamlandığını ifade eden Yayman, birkaç noktada kamulaştırma ile alakalı sıkıntıların olduğunu, mülk sahibi vatandaşlarla gerekli görüşmeleri yapıp en kısa sürede bu sorunları gidereceklerini söyledi.

Yayman, bir an önce yolun tamamını hizmete açmak istediklerini sözlerine ekledi.

Milletvekili Çelik de konunun yakın takipçisi olacağını dile getirerek, kış gelmeden yolun bitmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Yayman ve Çelik'e incelemeleri sırasında Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ve Karayolları Antakya Şefliği yetkilileri de eşlik etti.

Yayladağı-Antakya Karayolu'nda inceleme

Yayladağı, AK Parti, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme yaptığı iddialarına AK Parti'den sert tepki
AK Parti, yeni yargı paketinin taslak metninini CHP'ye sundu Yeni kurulacak partiler için bir anket daha yayınlandı! Babacan AK Parti'den 4,5 oy alıyor, Davutoğlu yüzde 3 AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayladağı-Antakya Karayolu'nda inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]