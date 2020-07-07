Yayladağı çileği Suriyeli Türkmenlerin ekmek kapısı oldu

Hatay'dan ihraç edilmeye başlanan çileğin hasadı Suriyeli Türkmenler tarafından yapılıyor

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde son yıllarda ihracat seviyesine yükselen çilek üretiminde hasadı Suriyeli Türkmenler üstlendi.

Son yıllarda çiftçinin üretmeyi tercih ettiği ve devlet tarafından desteklenen çilek üreticiliği yaygınlaşıyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde verimli arazilerde ekilen çileklerin hasadını ise Suriyeli Türkmenler yapıyor. Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçmak zorunda kalan ve bir çok akraba bağlarının bulunduğu Yayladağı'na yerleşen Bayırbucak Türkmenleri gündeliği 70 TL yevmiye ile çilek topluyorlar. Genelde aile üyelerinin sağlıklı olanlarının bir arada çalıştıkları tarlalarda üretilen çilek ise son yıllarda tercih edilen bir marka oldu ve yurt dışına ihraç edilmeye başlandı.

4 yıl önce savaştan kaçarak aileleri ile Yayladağı'na gelen Suriyeli Bayırbucak Türkmenleri günde 70 TL yevmiye ile çalıştıklarını belirterek, "Çilek toplayarak geçimimizi sağlıyoruz kışın ise iş yok bir şey yapamıyoruz. Türk Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun bizlere destek oluyorlar" dedi.

Ali Bölükbaşı ve eşi Necva, Türkmendağı'ndan Yayladağı'na geldiklerini belirterek, "Günde 70 TL yevmiye ile çalışıyoruz. Yayladağı çileği çok güzel şu anda ilk ürünü topluyoruz günde 70-80 sandık topluyoruz ve üç kalite olan çileklerin bir bölümü ihracat olarak yurt dışına gidiyor" diye konuştu.