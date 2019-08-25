Son Dakika Haberleri: Yayladağı festivali aba güreşiyle son buldu
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Yayladağı festivali aba güreşiyle son buldu

44 dakika önce

- Yayladağı festivali aba güreşiyle son bulduHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 19'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

- Yayladağı festivali aba güreşiyle son buldu

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 19'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Festival, Devrent Mesire Alanı'nda düzenlenen ve bin sporcunun katıldığı aba güreşi müsabakalarıyla tamamlandı.

Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakalara bin civarı sporcunun katılım gösterdiğini söyledi.

Güreşlerin ağalığını AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik yaparken, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşler sonucunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Sanat festivali, Yayladağı, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:56 Kaynak: İHA
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