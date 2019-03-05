Yayladağı Görentaş Su Deposunda Modernizasyon Yapıldı

HATSU mobil ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile ilçelerde oluşan arızaları önlemek ve tesislerin durmaması adına bakım onarım yapıldığını aktaran Genel Müdürlük, bu kapsamda tesislerde kullanılan ve paslanarak işlevini yitirmiş çekvalf, trafo ile dalgıç pompalarında yenileme çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yapılan modernizasyon çerçevesinde Yayladağı ilçesine bağlı Görentaş Mahallesi'nde bulunan su deposunun motor pompasının yenilendiği ayrıca elektrik panolarında bakım yapıldığını belirten İdare, vatandaşların içme suyundan kesintisiz bir şekilde yararlanması adına verilen mücadelenin devam edeceğini bildirdi.