Yayladağı Kültür Merkezi ve Millet Kütüphanesi tamamlandı - Son Dakika

Yayladağı ilçesinde 1,5 dekarlık alana yapılan, içinde kültür merkezi ile kütüphanenin yanı sıra sosyal alanlarda bulunan Yayladağı Kültür Merkezi ve Millet Kütüphanesi'nin inşaatı tamamlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, projenin Hatay Valiliği, Yayladağı Belediyesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile yürütüldüğünü belirtti.

Alan içerisinde kültür merkezi, millet kütüphanesi ve kitap kafenin yer aldığını kaydeden Yalçın, "Alanın 300 metrekaresini 70 kişilik millet kütüphanesi ve 24 kişilik olan kitap kafe oluşturmaktadır. Merkezde ayrıca 280 kişilik amfi salonumuz yer alıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için çok önemli. Bu sebeple mimarlarımızla bir araya gelerek alanın dizaynını, donanımını onları cezbedecek şekilde tasarladık. İlçemizde tek olma özelliği taşıyan merkezimiz, mimarisi, donanımı ve teknolojik alt yapısıyla son derece modernize şekilde hizmete hazırdır. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Merkezin önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağını aktaran Yalçın, öğrencilerin buraya rahat ulaşabilmesi için ücretsiz servis de kaldıracaklarını sözlerine ekledi.