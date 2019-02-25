Son Dakika Haberleri: Yayladağı'nda 31 Seçmenli Mahallede Muhtarlık Yarışı

Yayladağı'nda 31 Seçmenli Mahallede Muhtarlık Yarışı

10 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı, 31 seçmeni bulunan Üçırmak Mahallesi'nde iki aday muhtarlık için yarışacak.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı, 31 seçmeni bulunan Üçırmak Mahallesi'nde iki aday muhtarlık için yarışacak.

Toplam 5 hane ve 31 seçmenin bulunan Üçırmak Mahallesi'nde, 6 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Mehmet Yılmaz, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle muhtarlık görevini bırakacağını açıklamasının ardından, oğlu Abdullah Yılmaz ve Gökhan Arıcıoğulları muhtar adayı oldu.

Muhtar adayı 38 yaşındaki Abdullah Yılmaz, babasından devralmak istediği muhtarlık görevini layıkıyla yerine getirmek istediğini söyledi.

Mahallesine en iyi hizmeti yapmak istediğini ifade eden Yılmaz, "Mahallemiz coğrafi olarak büyük bir mahalle olmasına rağmen nüfus maalesef az. Biz burada zaten iki aileyiz. Diğer aday arkadaşımıza bu yarışta başarılar diliyorum." Dedi.

Diğer aday 27 yaşındaki Gökhan Arıcıoğulları ise gençlerin hizmet üretme noktasında ve yerel yönetimler noktasında daha aktif görevler alması gerektiğini kaydetti.

Arıcıoğlu, muhtar olması durumunda mahallesinde eksik kalan hizmetleri tamamlamak istediğini belirterek, seçimde rakibine başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:56 Kaynak: AA

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