Yayladağı'nda 40 kaçak göçmen yakalandı
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HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:09 Kaynak: DHA
HATAY'ın Yayladağı
ilçesinde Türkiye
'ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.
Yayladağı ilçesinde devriye görevi yapan Bezge Jandarma
Karakol Komutalığı ekipleri, Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında şüphelendikleri 31 H 1546 plakalı pikabı durdurdu. Araçta 40 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü M.D. (24) gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken ifadesi alınan sürücü adliyeye sevk edildi.
- Hatay
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