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Yayladağı'nda 40 kaçak göçmen yakalandı

43 dakika önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.

Yayladağı'nda 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.
Yayladağı ilçesinde devriye görevi yapan Bezge Jandarma Karakol Komutalığı ekipleri, Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında şüphelendikleri 31 H 1546  plakalı pikabı durdurdu. Araçta 40 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü M.D. (24) gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken ifadesi alınan sürücü adliyeye sevk edildi.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:09 Kaynak: DHA
Jandarma, Türkiye, Hatay, Yayladağı, Güncel
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