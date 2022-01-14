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Yayladağı'nda 7 bin kök lavanta toprakla buluştu - Son Dakika

Yayladağı'nda 7 bin kök lavanta toprakla buluştu

14.01.2022 11:56
Yayladağı'nda 7 bin kök lavanta toprakla buluştu

Yayladağı Belediyesi ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 7 bin kök lavanta ekimi gerçekleştirildi.

Yayladağı Belediyesi ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 7 bin kök lavanta ekimi gerçekleştirildi.

Çabala Mahallesi, Antakya-Yayladağı kara yolu kenarındaki araziye yapılan ekim programına AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen de katıldı.

Milletvekili Çelik, burada, ilçede tıbbi aromatik bitkilere talebin artmasından dolayı özellikle kıraç arazilerde lavanta ve tıbbi aromatik bitkiler ekildiğini anlattı.

Kıraç arazilerin bu sayede değerlendiğini aktaran Çelik, "Lavanta, hem ilaç sektörü hem de kozmetik sektöründe kullanılabiliyor. İnsanlar bu tarlalara gelip fotoğraf çektiriyor. Gelin-damatlar buralarda dış çekimler yapıyor. Tarlalarda adeta görsel şölen yaşanıyor. Çiftçilerimize tavsiyemiz, ellerinde bulunan küçük parselli, kıraç arazileri üretime ve tarıma kazandırsınlar." dedi.

Belediye Başkanı Yalçın da lavantanın toprak yönünden seçici olmadığını belirterek, bitkinin kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanabildiğini belirtti.

İlk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınabildiğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak çiftçilerimizde tıbbi ve aromatik bitkilere yöneliş gözlemlenmektedir. Orman köylerindeki kıraç yerlerde lavantayı köylülerimize ektirebilirsek ayrı bir gelir kaynağı olabilir. Lavantanın olduğu yerlere arı kovanları koyarak lavanta balı da elde edilebilir. Buna bağlı olarak son yıllarda lavantaya olan talep artışı nedeniyle biz de hem istihdam alanı oluşturmak hem de fotoğraf platosu gibi çeşitli amaçlarla kullanmak üzere bu ekimi gerçekleştirdik."

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Orman Bölge Müdürlüğü, Yayladağı, Lavanta, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yayladağı'nda 7 bin kök lavanta toprakla buluştu - Son Dakika


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