Yayladağı'nda Askeri Araç Devrildi: 5 Yaralı

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu, 5 asker yaralandı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu, 5 asker yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı - Antakya Karayolu Sungur Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağışlı hava ve yoğun sis nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 17 askerden 5'i yaralanırken, diğerleri ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralanan askerler, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - Hatay

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Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 5 Asker Yaralı

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