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Yayladağı'nda bıçaklı kavgada bir kişi tutuklandı

4 dakika önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sokakta kavga ettiği Vahid H.'yi (19) bıçaklayarak ağır yaralayan Memduh Ş. (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayladağı'nda bıçaklı kavgada bir kişi tutuklandı, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sokakta kavga ettiği Vahid H.'yi (19) bıçaklayarak ağır yaralayan Memduh Ş. (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, önceki gün Çamaltı Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Memduh Ş. ve Vahid H., bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Memduh Ş., Vahid H.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Vahid H., vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sevk edilen ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Memduh Ş., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan tedavisi devam eden Vahid H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. 


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:16 Kaynak: DHA
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