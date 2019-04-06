Yayladağı'nda Bir Asker Şehit Oldu
19 dakika önce
Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.
Yayladağı Hatay
sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:42 Kaynak: AA
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