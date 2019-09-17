Son Dakika Haberleri: Yayladağı'nda çiftçiye çilek fidesi desteği
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Yayladağı'nda çiftçiye çilek fidesi desteği

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesince, Yayladağı ilçesindeki çiftçilere 3 milyon çilek fidesi dağıtıldı.

Yayladağı'nda çiftçiye çilek fidesi desteği, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyesince, Yayladağı ilçesindeki çiftçilere 3 milyon çilek fidesi dağıtıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçede giderek yaygınlaşan çilek yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla çilek projesi başlattı.

Yayladağı Kaymakamlığı iş birliğiyle yürütülen projede, belirlenen 164 çiftçiye 3 milyon çilek fidesi dağıtıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, fide dağıtım programında, çileğin Yayladağı ilçesinin iklimini sevdiğini ve kaliteli ürünlerin alındığını belirtti.

Fidelerin toplam 620 dekar alana ekileceğini aktaran Savaş, "Üreticilerimize destek olmak adına fidelerin maliyetini biz karşılamaya karar verdik. Toplam maliyetin yaklaşık yüzde 55'ine tekabül eden fide, çiftçimizin yükünü bir nebzede olsa hafifletecektir. İnşallah bu desteği arttırarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Üreticilerle bir süre sohbet edip bilgi alan Başkan Savaş, kaymakamlık tarafından yaptırılan soğuk hava deposunda da incelemelerde bulundu.

Programa, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Nevzat Gonca ve vatandaşlar katıldı.

Yayladağı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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