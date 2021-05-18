Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL - Son Dakika

Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL

18.05.2021 13:16
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL, System.String[]

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde 2011 yılında devlet desteğiyle ekimine başlanan ve bu dönem yetiştirme alanı 4 bin 180 dekara çıkan çileğin hasadına başlandı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde 2011 yılında devlet desteğiyle ekimine başlanan ve bu dönem yetiştirme alanı 4 bin 180 dekara çıkan çileğin hasadına başlandı. Büyük bir bölümü ihracata giden ve ilçe ekonomisine 80 milyon TL civarında katkı sunan Yayladağı çileği, tarlada kilosu 12 TL'den satılıyor.

Suriye sınırındaki ilçede, 2011 yılında devlet desteğiyle ekimine başlanan ve bu yıl 4 bin 180 dönümlük alanda yetiştirilen çileğin hasadına başlandı. Aroması, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çileğin ilk hasadı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ın ve çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

'ÇİLEĞİN YÜZDE 70-80'İ İHRACATA GİDİYOR'Çilek hasadının bereketli olmasını dileyen Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı çileğine olan talebin her geçen yıl arttığını ifade etti. Vali Doğan, "Bu yıl 4 bin 180 dönümlük bir alanda çilek ekimi yapıldı. Bir dönümde bir kişinin çalıştığını varsayarak, 4 bin 180 kişiye istihdam sağlamış olduk. Bu seneki rakam 12 TL üzerinden gidiyor ve burada üretilen ürünün yüzde 70-80'i de yurtdışına ihracat olarak gidiyor. 70-80 milyon TL'lik gelire tekabül ediyor ki bu Yayladağı ekonomisi için ciddi bir rakam demektir" dedi.'BAYIRBUCAK TÜRKMENİ AİLELER GEÇİMİNİ SAĞLIYOR'Vali Doğan, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Yayladağı ilçesine yerleştirilen Bayırbucak Türkmeni aileler için de çileğin bir geçim kaynağı haline geldiğini söyledi. Doğan, "Malum Yayladağı sınır ilçesi, sınır ilçesi olması hasebiyle de Bayırbucak Türkmenlerimiz Suriye'deki krizden ilk etkilenen ve Yayladağı'na gelen misafirlerimiz. Onlar için de ciddi bir gelir kaynağı oldu. Biraz önce söylemiş olduğum o 4 bin 180 kişi içerisinde yaklaşık 3 bin kişisi Suriye'den bize gelen, bizde misafir olarak kalan Suriyeli misafirlerimiz. Onlar da üretime ciddi destek veriyorlar hem kendi geçimlerini de bu vesileyle temin etmiş oluyorlar" ifadelerine yer verdi.PANDEMİDEN SONRA ÇİLEK FESTİVALİÇileğin ilçede bu kadar geliştiğini görmenin gurur verici bir şey olduğunu anlatan AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise "Emeği geçen herkese, özellikle de üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Üretim alanının daha da artırılması için yöneticilerimizle sırt sırta vererek elimizden geleni yapacağız. İnşallah gelecek yıl salgından kurtuluruz ve ilçede bir çilek festivali yapmak nasip olacak" ifadelerine yer verdi.10 BİN TON REKOLTEYayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da yaklaşık 4 bin 180 dekar alanda 10 bin ton çilek rekoltesi beklediklerini kaydetti. Suriye'deki savaştan dolayı 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve burada tarımla uğraştığını söyleyen Bayırbucak Türkmeni Mustafa Buzi (50) ise 11 dönümlük arazide çilek ekimi yaptığını ve 9 kişiye istihdam sağladığını söyledi.'TÜRKİYE BİZE BABALIK YAPTI'

Bu yıl tarlasından yaklaşık 20 ton çilek beklediğini ifade eden Buzi, şunları söyledi: "Türk hükümetinden Allah razı olsun. Burada geçimimizi sağlıyoruz, tarımla uğraşıyoruz, çilek ekiyoruz. Türkiye bize babalık yaptı. Biz burada kendimizi hiç yabancı görmedik, evvelden beri de Bayırbucak Türkmenleri olarak Türkiye'yi hep baba sayardık" dedi.


Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL

Türk Lirası, Yayladağı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yayladağı'nda çilek hasadı başladı; tarlada kilosu 12 TL - Son Dakika


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