Yayladağı'nda eğitime sis ve buzlanma engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayladağı'nda eğitime sis ve buzlanma engeli - Son Dakika

Yayladağı'nda eğitime sis ve buzlanma engeli

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun sis ve buzlanma olayı yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak yarın ilçe genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği kaydedilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Antakya-Yayladağı kara yolunda buzlanma

Bu arada, Antakya-Yayladağı kara yolunda birçok araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araçlar ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı kara yolu, zaman zaman trafiğe kapandı.

Yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, ilçedeki bazı tarım arazilerinde ekili ürünler ve meyve ağaçları buzlanma nedeniyle zarar gördü.

Yayladağı'nda eğitime sis ve buzlanma engeli

Yayladağı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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