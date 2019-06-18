Yayladağı'nda ev yangını
19 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında hasar oluştu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:01 Kaynak: AA
'ın Yayladağı
ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında hasar oluştu.
İlçeye bağlı Çabala Mahallesinde iki katlı ahşap bir evde içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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