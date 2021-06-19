Yayladağı'nda göçmen kaçaklarına operasyonda 8 tutuklama - Son Dakika

Yayladağı'nda göçmen kaçaklarına operasyonda 8 tutuklama

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, göçmen kaçaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, göçmen kaçaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yayladağı Jandarma Komutanlığı, ilçede göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen M.A., C.T., M.Ö. Y.Ş., B.K., İ.K., M.Ç., A.Ö., M.K. ve M.U.'yu belirlerdi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından jandarma ekipleri, salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., C.T., M.Ö., Y.Ş., B.K., İ.K., M.Ç. ve A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K. ve M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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