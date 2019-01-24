Yayladağı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Yayladağı'nda kaçakçılık operasyonu: 1 kişi tutuklandıHATAY – Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yayladağı
'nda kaçakçılık operasyonu: 1 kişi tutuklandı
HATAY – Hatay
'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma
Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda yapılan teknik takibin ardından Yayladağı Çamaltı Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı. 'Göz' isimli köpeğinde katıldığı operasyonda 10.500 paket kaçak sigara, 1 gram metamfetamin, 5 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda G.T. ve A.K. isimli iki kişi gözaltına alınırken şüphelilerden G.T. tutuklanırken A.K. serbest bırakıldı. G.T. hastane de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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