Yayladağı'nda Kar Yolları Kapattı
31 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yolları kapattı.
Hatay'ın en soğuk ilçelerinden biri olarak bilinen Yayladağı'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar
yağışının etkili olduğu yüksek kesimler ve Yayladağı- Antakya
Karayolu trafiğe kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Kar nedeniyle 2 saat boyunca kapanan yollar karayolları ekipleri tarafından kar küreme araçları ve tuzlama araçlarıyla yeniden trafiğe açıldı.
Bölge trafik ekipleri ve jandarma ekipleri yolda önlem alarak, ilçeye giriş ve çıkışlar için sadece kar lastiği olan araçların geçişine izin verdi. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:06 Kaynak: İHA
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
Hatay Valiliğinden Vatandaşlara Kritik Uyarı: O Bölgelerden Uzak Durun