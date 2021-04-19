Yayladağı'nda mahallelere tandır projesi - Son Dakika

Yayladağı Belediyesi tarafından merkez ve kırsaldaki mahallere ekmek tandırı yapılıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki ortak kullanım alanlarına yaptığı tandır çalışmalarına devam ediyor.

Taş duvarla yapılan ve üzeri kapatılan tandırların sayısı, mahallenin ihtiyacına göre değişiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, şu ana kadar ilçe merkezi ve mahallelerde 30'un üzerinde tandırı tamamladıklarını ifade ederek, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.