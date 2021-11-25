Yayladağı'nda Öğretmenle Günü resepsiyonu - Son Dakika

Programa katılan Kaymakam Ömer Faruk Gökçe , Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Umut Şahin , Belediye Başkanı Mehmet Yalçın , İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, öğretmenlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Yayladağı Belediye düğün salonundaki resepsiyonda göreve yeni başlayan öğretmenler meslek yemini etti.

Yayladağı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

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