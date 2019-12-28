Yayladağı'nda otomatik kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayladağı'nda otomatik kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Yayladağı'nda otomatik kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayladağı'nda otomatik kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu, Hatay Büyükşehir itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.


Yayladağı Gümrük Kapısı giriş kısmındaki otomatik kapıya bir köpek yavrusunun sıkıştığını fark eden gümrük muhafaza memurları, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının bir bölümünü keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.


Yarası bulunmayan köpek, doğal ortamına geri bırakıldı. - HATAY

Yayladağı, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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