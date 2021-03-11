Yayladağı'nda piknik alanına 130 metrelik zipline - Son Dakika

Yayladağı Belediyesi tarafından Devrent Mesire Alanı'na 130 metre uzunluğunda zipline yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, Yayladağı'nın doğası ve iklimiyle bölgenin adeta incisi olduğunu belirtti.

Bu müthiş doğa içerisinde piknik alanlarının yer aldığını kaydeden, "Merhum Belediye Başkanımız Mustafa Sayın'nın Devrent Mesire Alanı içerisinde başlattığı gönül adası ve restoran projelerini tamamlıyoruz. Aynı zamanda söz konusu doğa harikası mekanı daha da cazibe merkezi haline getirmek için bazı yeni planlar yaptık. Hatay'da eşi olmayan orman içerisinde 130 metre gidiş ve 130 metre dönüş mesafeli zipline için çalışmalara hemen başladık. Kısa sürede tamamlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Zipline güzergahının altına mini su göleti yapılacağını söyleyen Yalçın, söz konusu alana, doğaya zarar vermeden birkaç güzellik daha katacaklarını vurguladı.

Yalçın, bölgenin en güzel alanlarından biri olan Devrent Mesire Alanı'nı, en kısa sürede tüm Hataylıların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.