Yayladağı'nda Şehit Olan Askerin Baba Ocağında Yas Var

Yayladağı
'nda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade
Er Mehmet Kaya
'nın Siirt
'teki babaevine ateş düştü. Merkez
Algül Mahallesi 1109. Sokak'ta yaşayan ailesine 21 yaşındaki Şehit Kaya'nın şehadet haberinin verilmesinin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı.
7 çocuğundan birini 6 yıl önce kaybeden şehit babası Selahattin Kaya
, haberin ardından gözyaşı döktü.
"Annem ağlamasın diye fazla aramıyordu"
Şehidin kardeşi Agit
Kaya ise ağabeyiyle yaklaşık 20 gün önce konuştuğunu söyledi.
Yaşlı anne ve babasının üzülmemesi için ağabeyinin çok sık aramadığını belirten Agit Kaya, "Annem babam yaşlı. Ağabeyim ile her konuştuklarında annem ağlıyordu. O da annem ağlamasın diye fazla aramıyordu." dedi.
Bugün Siirt'e getirilecek şehidin naaşı düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Dün, Yayladağı Hatay
sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu Piyade Er Mehmet Kaya şehit olmuştu.