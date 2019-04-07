Son Dakika Haberleri: Yayladağı'nda Şehit Olan Askerin Evinde Yas Var

Yayladağı'nda Şehit Olan Askerin Evinde Yas Var

16 dakika önce

Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Kaya'nın Siirt'teki babaevinde yas var.Merkez Algül Mahallesi 1109 Sokak'ta yaşayan ailesine 21 yaşındaki Şehit Kaya'nın şehadet haberinin verilmesinin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı.

Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Kaya'nın Siirt'teki babaevinde yas var.

Merkez Algül Mahallesi 1109 Sokak'ta yaşayan ailesine 21 yaşındaki Şehit Kaya'nın şehadet haberinin verilmesinin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı.

7 çocuğundan birini 6 yıl önce kaybeden şehit babası Selahattin Kaya, oğlu Mehmet Kaya'nın evin girişindeki merdivenlerde oturarak gözyaşı döktü.

"Annem ağlamasın diye fazla aramıyordu"

Şehidin kardeşi Agit Kaya ise, ağabeyiyle yaklaşık 20 gün önce konuştuğunu söyledi.

Yaşlı anne ve babasının üzülmemesi için ağabeyinin çok sık aramadığını belirten Agit Kaya, "Annem babam yaşlı. Ağabeyimle her konuştuklarında annem ağlıyordu. o da annem ağlamasın diye fazla aramıyordu." dedi.

Bugün Siirt'e getirilecek şehidin naaş düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Dün, Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu Piyade Er Mehmet Kaya şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:32 Kaynak: AA

Siirt, Mehmet Kaya, Yayladağı, Güncel
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