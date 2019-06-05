Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasında orman yangını
38 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
'ın Yayladağı
ilçesinde Suriye
sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüğü bildirildi. - HATAY
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