Son Dakika Haberleri: Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasında orman yangını
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Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasında orman yangını

38 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.

Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasında orman yangını, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüğü bildirildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
Suriye, Hatay, Yayladağı, 3. Sayfa
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