Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika

Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli

7 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. - HATAY

Yayladağı, Çarşamba, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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