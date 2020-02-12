Yayladağı'nda yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayladağı'nda yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Yayladağı'nda yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

48 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı.

Yayladağı'nda yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı.

Hava sıcaklığının - 6 dereceyi bulduğu Yayladağı ilçesinde hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle Yayladağı-Görentaş Mahallesi yolunda 8 araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşları, Yayladağı İlçe jandarma Komutanlığına bağlı merkez karakolu ekiplerince ilçe merkezine getirildi. Yolda mahsur kalan araçların çekilmesi ve yolun tuzlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

(Onur Akbulut/İHA)

Yayladağı, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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